Le quart-arrière des Browns de Cleveland Baker Mayfield est bien décidé à mettre un genou au sol lors de ses prochains matchs dans la NFL en appui au mouvement pour l’égalité et la justice sociale aux États-Unis, quoi qu’en disent ses fans.

Le premier choix au repêchage de 2018 a annoncé ses intentions samedi sur Instagram, ce qui a entrainé quelques réactions négatives de partisans. Mayfield leur a rapidement répondu.

«Ceux qui sont tellement dérangés ne comprennent pas le raisonnement derrière le fait de mettre un genou au sol. Nate (Boyer, un ancien soldat) et Kap (Colin Kaepernick) se sont entendus que c’était la manière la plus respectueuse de soutenir nos militaires tout en se levant pour l’égalité.»

«J’ai le plus grand respect pour les militaires, les policiers et tous ceux qui servent NOTRE pays. C’est une question d’égalité, pour que tout le monde soit traité pareil puisque nous sommes tous humains. Ça a été ignoré trop longtemps. C’est aussi ma faute car je ne me suis pas informé suffisamment et que je suis resté silencieux. Si je perds des partisans, c’est correct. J’ai toujours dit ce que je pensais. Et ça, ça vient du cœur.»

D’autres quarts-arrière de la NFL ont publiquement soutenu la cause, dont Carson Wentz et Joe Burrow.