Moins d’une semaine avant le «1 000 000 KM Ensemble»

Avec le Grand Défi Pierre Lavoie nouveau genre, les Québécois tenteront, du 19 au 21 juin prochains, de s’activer sur 1 000 000 kilomètres en courant, marchant, nageant ou pédalant.

En raison de la pandémie de coronavirus, le GDPL a été repensé et c’est de manière virtuelle que, tous ensemble, nous tenteront de relever le «1 000 000 KM Ensemble».

«On sort de confinement, dans les dernières semaines, il y en a qui n’ont pas eu la chance de faire d’activité physique, a souligné Sébastien Benoit, l’un des porte-paroles de l’événement, samedi, lors de l’émission Salut Bonjour Weekend sur les ondes de TVA. Il ne faudrait surtout pas que notre santé reste en confinement. Pierre Lavoie le répète et le dit, la COVID-19 est toujours là, elle rôde toujours autour, (mais) la meilleure manière de se protéger est de rester en santé. En courant, en marchant, en pédalant, on fait du bien à notre corps.»

Et pour atteindre cet objectif, chaque kilomètre compte.

«Allez-y à votre rythme, a conifé Benoit. Ne virez pas fou cette fin de semaine là. Vous n’avez qu’à marcher, allez-y lentement. C’est un peu comme dans un téléthon. Donnez 1$, donnez 5$, donnez 10$, c’est faites 1 km, 5 km, 10 km, chaque kilomètre va compter. Et j’espère que dimanche, on va tous pouvoir se dire ensemble, les Québécois, on a atteint 1 million de kilomètres.

À voir dans la vidéo ci-dessus.