Les joueurs refusent l’offre du baseball majeur

L’Association des joueurs a rejeté samedi la dernière proposition du baseball majeur concernant un retour au jeu.

C’est ce qu’a rapporté le réseau ESPN.

La partie patronale avait proposé une saison de 72 matchs et que les joueurs mettent la main sur 80% de leurs salaires, au prorata des matchs. Les joueurs auraient également eu un bonus de 13% si les séries éliminatoires avaient été complétées.

«Dernièrement, les propriétaires ont déclaré que ce n’était pas rentable d’avoir une équipe de baseball et le commissaire a menacé à répétition d’organiser une saison beaucoup plus courte à moins que les joueurs acceptent de faire des concessions de centaines de millions de dollars, a déclaré le directeur de l’Association des joueurs Tony Clark dans un communiqué diffusé samedi soir.

«Notre réponse a toujours été la même, comme quoi que ces concessions ne sont pas acceptables et qu’elles seraient fondamentalement injustes pour les joueurs, et que notre sport mérite la plus longue saison possible», a poursuivi Clark.

«Il semble malheureusement que les dialogues avec la ligue soient futiles. C’est le temps de retourner au travail. Dites-nous où et quand.»

Plusieurs propositions ont circulé entre les joueurs et les autorités du baseball majeur récemment, incluant un plan de 89 matchs avec lequel les joueurs auraient touché 100% de leurs salaires.

Le commissaire Rob Manfred a d’ailleurs dit mercredi dernier qu’il y avait 100% de chances qu’il y ait du baseball cette saison.

Selon une entente entre les joueurs et la ligue qui a eu lieu en mars, Manfred pourrait imposer une saison de 50 matchs.