Au cours de sa longue carrière de 22 saisons dans la Ligue nationale de hockey, Patrick Marleau en a vu des joueurs de talent. Cela ne l’empêche toutefois pas d’être épaté par les qualités de son ancien coéquipier chez les Maple Leafs de Toronto Mitch Marner.

«Il m’éblouit, a confié Marleau au réseau Sportsnet. J’adore le regarder jouer. La manière dont il patine, dont il voit le jeu, dont il se crée de l’espace... Sans compter que son coup de patin est formidable.»

Au cours des deux saisons qu’il a disputées à Toronto, entre 2017 et 2019, Marleau a développé une belle relation avec Marner dont il a rapidement remarqué le grand talent.

Le Canadien de 40 ans n’a pas seulement été impressionné par les aptitudes de Marner sur la glace, mais aussi par son attitude.

«Tu essaies de faire les mêmes choses que lui, mais c’est loin d’être aussi facile que ça en a l’air. Ce sont des choses sur lesquelles il a travaillé toute sa vie, a dit celui qui porte maintenant les couleurs des Penguins de Pittsburgh. Mais une de ses plus grandes qualités, c’est son attitude, sa façon de gérer les choses.»

«Il est un peu comme Jumbo (Joe Thornton, ancien coéquipier de Marleau chez les Sharks de San Jose), dans le sens qu’il peut s’amuser puis, tout à coup, changer de mode. Aussitôt qu’il est sur la glace, ça devient sérieux. Il sait quand c’est le moment de relaxer et d’avoir du fun, mais il est aussi vraiment passionné et très concentré sur le fait de gagner et d’être l’un des meilleurs joueurs de la ligue», a poursuivi Marleau.

«Beaucoup de gens ne voient pas tout ça, car il a tout le temps l’air heureux et il est très souriant. Mais c’est un joueur très engagé.»

Marleau compte maintenant d’autres joueurs d’exception parmi ses coéquipiers à Pittsburgh, à commencer par Sidney Crosby. Ce dernier sera peut-être celui qui l’aidera à obtenir une première Coupe Stanley depuis ses débuts dans la LNH en 1997.