Racisme: les Texans montrent l'exemple

L’entraîneur des Texans de Houston Bill O’Brien a confié vendredi qu’il a l’intention de poser un genou au sol pendant l’hymne national américain en guise de protestation contre l’inégalité raciale.

«Oui, je m’agenouillerai – je suis vraiment pour ça. Les joueurs ont le droit de protester, le droit d’être entendus, et le droit d’être qui ils sont. Ils ne s’agenouillent pas parce qu’ils sont contre notre drapeau. Ils posent un genou au sol parce qu’ils n’ont pas été traités équitablement dans ce pays depuis plus de 400 ans», a déclaré O’Brien au quotidien Houston Chronicle, vendredi.

Le pilote de 50 ans est l’un des principaux alliés de la cause «Black Lives Matter» dans la NFL. Il a d’ailleurs représenté l’organisation texane aux funérailles de George Floyd, cet homme afro-américain tué par un policier à Minneapolis à la fin mai. Plusieurs joueurs de Houston, ainsi que le propriétaire de l’équipe Cal McNair, y ont aussi assisté.

«Ce n’était pas un effort conscient, a indiqué O’Brien à propos de la réponse des Texans quant à la mort de Floyd. Ce n’est pas comme si nous avions eu une conversation ensemble et décidé de le faire. On a seulement dit c’est assez, et nous devons faire ce qu’il y a de mieux. En tant qu’organisation, nous faisons partie de la conversation et nous voulons faire notre part.»

La NFL a indiqué la semaine dernière que de ne pas respecter les gestes de protestation pacifiques – notamment de poser un genou au sol pendant l’hymne américain – avait été une erreur. Ce mouvement avait fait grand bruit en 2016 et 2017, lorsqu’initié par l’ancien quart Colin Kaepernick.