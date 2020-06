Mathieu Betts a un plan B

L’automne dernier, après l’aventure de la NFL, Mathieu Betts s’est retourné rapidement pour se joindre aux Eskimos d’Edmonton pour huit matchs seulement.

L’ailier défensif espérait que sa deuxième saison lui permettrait enfin de prendre du galon chez les professionnels, mais voilà que la pandémie de COVID-19 le force à patienter jusqu’en septembre, dans le meilleur des scénarios.

La dernière année aura été rocambolesque pour Betts, de la fin de sa brillante carrière avec le Rouge et Or de l’Université Laval, en passant par le processus du «pro day», des repêchages de la LCF et de la NFL, de sa mise sous contrat comme agent libre avec les Bears de Chicago, jusqu’à sa libération et sa mise sous contrat à Edmonton.

Dans ce contexte, il n’a évidemment pas acquis l’expérience voulue en situation de match parmi les pros. Voilà pourquoi il lui tarde de sauter de nouveau sur le terrain et que l’incertitude le gruge. À 25 ans, Betts n’est clairement pas à la croisée des chemins, mais le joueur de football en bave d’enfiler casque et épaulettes.

«On ne se cachera pas qu’au football, ton nombre d’années est limité. Il y a tellement de talent qui rentre chaque année. Je n’irai pas jusqu’à dire que le compte à rebours est déjà proche de sonner, mais j’en veux le plus possible, des années dans la Ligue canadienne. Je peux juste me préparer au maximum pour la saison 2020 et sinon, ça ira en 2021», a-t-il indiqué au Journal.

Aucune nouvelle

Pour l’instant, c’est le calme plat. Betts vient tout juste de reprendre l’entraînement extérieur en groupe restreint, lui qui a maintenu la forme au meilleur de ses capacités dans les dernières semaines malgré les limites du confinement.

Dans le meilleur des cas, la LCF relancera ses activités le 1er septembre. Au pire, il faudra patienter jusqu’à la saison 2021.

«Après notre élimination la saison passée en finale de l’Est, j’étais super motivé. Je suis retombé tout de suite en mode entraînement afin de me préparer pour la saison 2020. Je pensais pouvoir vivre une saison plus normale avec un camp d’entraînement en mai, des parties préparatoires et un calendrier de 18 parties. Ça va forcément être différent, en souhaitant qu’il y ait au moins une saison, peu importe le format», a glissé le détenteur du record pour le plus grand nombre de sacs du quart en carrière sur la scène universitaire au pays.

Sur le plan personnel, Betts a savouré ses premiers pas à Edmonton, et ses attentes sont désormais plus élevées.

«Compte tenu de la situation dans laquelle je suis arrivé, en pleine saison, je suis content de l’expérience qu’on m’a donnée. Maintenant, comme compétiteur, j’en prendrais tout le temps plus et mon objectif est d’être partant cette année», a spécifié l’auteur de deux sacs en saison régulière.

Le néant partout

Enseignant de formation, Mathieu Betts a par ailleurs donné des cours d’éducation physique dans des écoles secondaires au cours de l’hiver, jusqu’à ce que la pandémie frappe. Voilà donc un autre aspect de sa vie professionnelle où l’incertitude règne.

«C’est sûr que c’est quelque chose que j’aimerais retoucher. C’est mon plan si la saison de la LCF est annulée. Sauf que comme on ne sait pas plus ce qui va se passer dans les écoles secondaires, je suis un peu dans le double néant», n’a pu que constater le joueur de ligne défensive.