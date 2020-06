L'Italie revit avec le retour du soccer

L'Italie a retrouvé son sport de prédilection: plus de trois mois après l'arrêt des compétitions face à l'avancée de la COVID-19, le ballon rond a de nouveau roulé sur une pelouse de la Péninsule vendredi, avec la première demi-finale retour de Coupe, qui a vu la Juventus éliminer l'AC Milan (0-0; 1-1 à l'aller) à Turin.

Il y a peu à dire sur le match. L'essentiel s'est déroulé entre la 15e et la 17e minute. La Juventus a obtenu un penalty, raté par Cristiano Ronaldo, qui a frappé sur le poteau avant de livrer un match très moyen.

Mais dans la minute suivante, Rebic a été expulsé pour un geste de kung-fu sur Danilo et, à 10 contre 11, Milan n'a jamais été en mesure de marquer le but qui lui aurait permis de renverser la situation après le 1-1 du match aller.

Avec ce 0-0, la Juventus a donc réservé sa place pour la finale de la Coupe, qu'elle jouera dès mercredi à Rome contre Naples ou l'Inter Milan, qui s'affrontent samedi au stade San Paolo après la victoire 1-0 des Napolitains à l'aller à Milan.

Pas de but, donc, et un spectacle moyen pour ce retour du foot en Italie. D'ici le 2 août et la fin prévue du championnat, il y aura désormais des matchs tous les jours ou à peu près, et probablement plus de folie sur les terrains.

Après l'Allemagne et l'Espagne, l'Italie a été le troisième grand pays européen à retrouver le soccer.