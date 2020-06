Les Titans travaillent encore sur le dossier Henry

Les Titans du Tennessee ont indiqué jeudi qu’ils cherchaient toujours à offrir un contrat à long terme au porteur de ballon vedette Derrick Henry, mais que le temps commençait à manquer.

Pendant l’entre-saison, l’athlète de 26 ans a accepté l’étiquette de «joueur de franchise», ce qui signifie que les deux parties ont jusqu’au 15 juillet pour s’entendre à long terme. Autrement, Henry pourra jouer avec un contrat d’un an.

«On a eu un appel téléphonique (avec l’agent de Henry) la semaine dernière, et un autre la semaine précédente, a mentionné au site web des Titans le directeur général Jon Robinson. On continue à peaufiner le tout. Les conversations ont été positives entre moi et les représentants et nous cherchons ce terrain d’entente.»

Henry a connu des sommets en carrière à sa quatrième saison dans la NFL. Il a notamment parcouru 1540 verges en 303 courses en plus d’amener le ballon dans la zone des buts à 18 reprises (troisième dans la NFL). Invité au Pro Bowl pour la première fois en 2019, il a également été nommé meilleur joueur au sol de l’année et été élu au sein de la seconde équipe d’étoiles.

C’est d’ailleurs au Pro Bowl que Henry avait donné son vote de confiance à l’équipe qui a atteint la finale de l’Association américaine. «Je veux rester avec les Titans du Tennessee, avait-il dit. Ce sont ceux qui m’ont donné une chance – 31 équipes m’ont ignoré au repêchage et ils m’ont sélectionné. J’ai beaucoup d’amour pour le Tennessee. J’ai beaucoup d’amour pour tout le monde de l’organisation.»