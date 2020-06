Las Vegas parmi les heureuses élues

Las Vegas devrait être l’une des villes qui accueilleront les séries éliminatoires, rapportent plusieurs sources vendredi soir.

Une annonce officielle est attendue le 22 juin, selon le Las Vegas Review-Journal.

Au moment de dévoiler les grandes lignes du plan de relance de la Ligue nationale de hockey, le 26 mai, le commissaire Gary Bettman avait nommé Las Vegas parmi les candidates. En fait, il avait identifié 10 villes-hôtesses potentielles : Las Vegas, Los Angeles, Chicago, Columbus, Dallas, Minneapolis/St Paul, Pittsburgh, Toronto, Edmonton et Vancouver.

«On croit que ces villes sont présentement en mesure de nous accueillir. Toutefois, on pourrait bien prendre une décision qui, dans quelques semaines, ne tiendrait plus la route. On n’a pas besoin de choisir avant trois ou quatre semaines, alors on va continuer de suivre l’évolution de la COVID-19», avait indiqué Bettman.