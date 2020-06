Le capitaine de l’Impact Jukka Raitala ne boudera pas son plaisir de revenir au jeu, même si le tirage au sort n’a pas tellement favorisé l’équipe montréalaise en vue du tournoi estival prévu à compter du 8 juillet, à Orlando.

«Il y aura évidemment ce match contre Toronto et c’est fantastique, a plutôt réagi Raitala, vendredi, lors de son passage au Centre Nutrilait. C’est un bon groupe, il y aura de bons matchs et ce sera un bon défi pour nous. Nous irons et ferons de notre mieux, c’est certain.»

En plus du rendez-vous contre le Toronto FC, l’Impact se retrouve également, tel que déterminé jeudi, dans le même groupe que le Revolution de la Nouvelle-Angleterre et le D.C. United. Ces trois formations adverses ont notamment participé aux séries éliminatoires de la Major League Soccer, la saison dernière. Le terme «groupe de la mort», un classique dans le jargon du soccer, a même déjà été avancé.

«Nous sommes de retour sur le terrain et nous sommes heureux, a insisté Raitala. On continuera maintenant de travailler pour disputer ces vrais matchs. Je suis confiant et nous nous améliorons à chaque jour.»

Rappelons que la phase de groupe de ce prochain tournoi se déroulera du 8 au 23 juillet et sera suivie de la ronde des 16es de finale, du 25 au 28 juillet. Les quarts de finale seront disputés les 30 juillet et 1er août. Les demi-finales auront lieu les 5 et 6 août et la finale se tiendra le 11 août.