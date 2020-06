Morgan Rielly et les Leafs ont de grands objectifs

Le défenseur des Maple Leafs Morgan Rielly se soucie peu que Toronto soit retenue comme ville-bulle pour la reprise des activités dans la Ligue nationale de hockey. Tout ce qui lui importe, c’est de revenir au jeu.

«C’est juste une question de sécurité pour les joueurs, a dit Rielly au sujet des villes-bulles, dans une entrevue publiée jeudi par le Toronto Sun. Il y a un petit avantage à être l’équipe hôte, mais pas si toutes les formations sont au même hôtel. La même règle s’appliquera à nous.»

Environ 10 villes sont considérées au Canada et aux États-Unis pour accueillir des formations de la LNH en vue de la conclusion de la saison, qui pourrait avoir lieu plus tard cet été.

Pour l’instant, Rielly est simplement heureux de revenir à Toronto pour participer à la phase 2 de la reprise dans la LNH après avoir passé son confinement en Colombie-Britannique. Ce moment, lui et ses coéquipiers l’attendaient depuis longtemps.

«Demandez aux joueurs ce qui a été le plus difficile depuis l’arrêt (à la mi-mars) et la plupart vous diront que c’est l’incertitude, a lancé Rielly. Aussi longtemps sans savoir, c’est difficile. Je voulais faire des plans pour revenir. Maintenant, il s’agit d’attendre au 10 juillet (pour le début des camps).»

«On a tous eu de bonnes et de moins bonnes journées (pendant le confinement), a-t-il ajouté. Je croyais à un retour au jeu, mais je ne savais juste pas quand. Ce n’est pas entièrement en notre contrôle.»

Si le tournoi éliminatoire a bel et bien lieu pour conclure la saison, les Leafs affronteront les Blue Jackets de Columbus dans une série trois de cinq en ronde initiale.

«Ils ont un bon style de jeu, ils ont de bons entraîneurs et ils seront en santé, a dit Rielly. Le jeu sera compétitif. On se rapproche et on fait nos devoirs. Nous serons prêts.»