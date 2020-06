«MLS is back»: l'Impact aura le Toronto FC sur son chemin

L’Impact de Montréal affrontera le Toronto FC, le Revolution de la Nouvelle-Angleterre et le D.C. United dans le groupe C lors de la phase préliminaire du Tournoi «MLS is Back», qui s’amorcera le 8 juillet au complexe ESPN Wide World of Sports, près d’Orlando, en Floride.

Le tirage au sort, qui a eu lieu jeudi après-midi, a permis de répartir les 26 équipes participantes en six groupes.

Trois groupes sont composés d’équipes de l’Association de l’Est et trois autres sont formés d’équipes de l’Association de l’Ouest

L’Orlando City SC, qui est l’équipe hôte, sera tête de série du groupe A et affrontera l’Inter Miami CF pour le match d’ouverture.

Voyez l'analyse de Vincent Destouches et Frédéric Lord dans la vidéo ci-dessus.

L’Atlanta United, le Los Angeles FC, les Sounders de Seattle, le Toronto FC et le Real Salt Lake seront les têtes de série des autres groupes.

Chaque équipe jouera trois matchs en phase préliminaire et les résultats des rencontres compteront également pour le classement de la saison régulière 2020 de la MLS.

Après la phase de groupe, les rondes éliminatoires devraient avoir lieu à compter du 25 juillet. La finale de l’événement est prévue le 11 août. L’horaire des matchs et les détails complets concernant la diffusion seront connus ultérieurement.

Au cours de ce tournoi qui se déroulera sur un mois, un total de 54 matchs seront présentés. Le vainqueur du Tournoi MLS is Back se qualifiera pour la Ligue des champions de la CONCACAF 2021, qu’il s’agisse d’un club américain ou canadien.

RÉSULTATS DU TIRAGE

EST

OUEST

