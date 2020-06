Les Red Sox jouent d’audace

Après avoir échangé l’excellent voltigeur Mookie Betts en février dernier, le nouveau directeur général des Red Sox, Chaim Bloom, a pris une autre décision audacieuse, mercredi, en effectuant un choix inattendu en première ronde du repêchage du baseball majeur.

Guidé par les rapports de ses recruteurs, Bloom a sélectionné le jeune Nick Yorke, 18 ans seulement, avec le 17e choix au total. Le Californien était pourtant classé au 139e rang sur la liste des espoirs en vue de cet encan.

«Nous aimons le coup de bâton de ce jeune homme, a justifié Bloom, dans une entrevue publiée sur le site web du baseball majeur. Nous pensons qu’il a une chance d’être un joueur spécial à l’attaque et qu’il pourra évoluer au champ intérieur en défensive.»

Le choix de Yorke, qui acceptera vraisemblablement de s’entendre avec les Red Sox, est surprenant, mais Bloom croit que le jeune homme aurait été beaucoup plus en vue si les derniers mois n’avaient pas été marqués par la pandémie de coronavirus.

Un jeune comblé

Chose certaine, la formation de Boston a joué d’audace, d’autant plus qu’elle ne possédait pas de choix de deuxième tour, conséquence d’une punition du baseball majeur dans un dossier de vols illégaux de signaux.

«Personnellement, je sentais que je pouvais être un choix de première ronde, a pour sa part réagi Yorke, un étudiant d’une école secondaire de San Jose. Je sais que plusieurs classements et sites web ne me plaçaient pas là. Par contre, peu importe quand je joue au baseball, je donne toujours le meilleur et heureusement, les Red Sox ont vu ça et le reste vient juste d’arriver.»

Yorke devrait évoluer au deuxième but pour les Red Sox d’ici quelques années. D’ici là, certains partisans de l’équipe digèrent encore mal la transaction ayant fait passer Betts et le lanceur David Price aux Dodgers de Los Angeles en retour d’Alex Verdugo, de Jeter Downs et de Connor Wong. Il importe toutefois de rappeler que Betts pourrait être admissible au marché des joueurs autonomes au terme de la prochaine saison.