Les champions regardent devant

Champions en titre de la Coupe Stanley, les Blues de St. Louis voient le retour au jeu d’un bon œil et il n’est pas question de se plaindre du format des éliminatoires.

«Quand on parle des trois premiers matchs qui décideront du positionnement des équipes de 1 à 4, même s’il est clair que nous aurions été premiers ou deuxièmes dans l’Association de l'Ouest, c’est comme ça, a simplement noté l’attaquant québécois David Perron, dans un texte publié par le site web sportif The Athletic. Nous allons devoir trouver le sentiment d’urgence tout de suite sans avoir de relâchement, comme nous l’avions fait l’an dernier.»

Avec 94 points, les Blues figuraient provisoirement en tête du classement dans l’Ouest lors de la suspension des activités. Ils étaient tout juste devant l’Avalanche du Colorado. Les Golden Knights de Vegas et les Stars de Dallas se joindront à ces deux autres formations pour le mini-tournoi à la ronde. Pendant ce temps, quatre séries 3 de 5 dans chacune des associations serviront de qualifications.

«Nous conservons notre laissez-passer, ce qui est fantastique, a pour sa part commenté le défenseur Colton Parayko, qui est d’ailleurs le représentant des Blues auprès de l’Association des joueurs. Même quand tu es le club le mieux classé, tu préfères toujours des duels avec certaines équipes. Tu peux être le favori (dans ton association) et jouer contre une équipe qui te donne des difficultés. Au contraire, tu peux terminer quatrième au classement et affronter un club contre lequel tu as du succès.»

L'exemple de l'an dernier

En bref, Parayko ne pleurera pas sur le sort des Blues, qui ont d’ailleurs remporté la coupe Stanley en 2019 après avoir conclu la saison régulière au troisième rang de la section Centrale. Ils avaient ainsi battu les Jets de Winnipeg au premier tour avant de réserver le même sort, dans l’ordre, aux Stars de Dallas, aux Sharks de San Jose et aux Bruins de Boston.

«Je ne crois pas que ce sera un facteur important, car si on regarde l’an dernier, nous n’étions pas les favoris, a résumé Parayko. Tu n’as besoin d’être premier au classement, puisque cela ne veut pas dire que tu vas gagner.»