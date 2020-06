«Ce n'est pas la situation idéale» - Samuel Piette

Samuel Piette, l’athlète, est évidemment très excité en prévision du retour des activités dans la MLS sous forme d’un tournoi à Orlando en début juillet.

Pour ce qui est de Piette, le futur père, c’est une autre histoire.

«Je suis très excité, mais je suis un peu partagé parce que j’ai ma copine qui est dans son dernier trimestre de grossesse, a confié le milieu de terrain de l’Impact de Montréal, jeudi, à l’émission Salut Bonjour. Partir un mois, un mois et demi et laisser ma copine derrière, ce n’est pas la situation idéale pour moi et pour elle.»

N’empêche, il a des fourmis dans la jambe, lui qui n’a pas pris part à un match compétitif depuis un bail.

«C’est bien de s’entraîner en petits groupes en ce moment, mais on a hâte de jouer des matchs qui comptent», a avoué Piette.

Dans les circonstances actuelles, le onze montréalais se retrouve dans une véritable course à la montre pour retrouver une cohésion sur le terrain.

«On dispose environ de la moitié du temps de préparation qu’on aurait normalement, a indiqué Piette. D’habitude, on a 6 à 8 semaines [pour se préparer]. À Orlando, on va avoir deux semaines d’entraînement, ça va être très, très court. On va devoir retrouver cette chimie qu’on avait en début de saison assez rapidement.»

«Je ne suis pas inquiet, a nuancé le natif de Repentigny. Dans le vestiaire, tout le monde s’entend très bien. Je crois que, quand tu as ça, c’est facile de bâtir là-dessus pour développer une chimie d’équipe sur le terrain.»

