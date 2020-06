L’Impact est de retour: tout savoir en 15 chiffres

Publié aujourd'hui à 12h59

Mis à jouraujourd'hui à 12h59

La MLS est officiellement de retour dans un format unique et excitant.

Le tournoi «MLS is Back» signale la reprise du sport majeur en Amérique du Nord. Les 26 clubs du circuit Garber se retrouveront au ESPN Wide World of Sports, dans l’enceinte de Walt Disney World à Orlando, pour permettre au soccer de reprendre ses droits, et à la MLS de poursuivre la saison de son 25e anniversaire.

À LIRE AUSSI: La MLS de retour le 8 juillet

À quoi va ressembler ce tournoi, exactement? Voici les informations à retenir, en chiffres :

8 : Le coup d’envoi du tournoi «MLS is Back» aura lieu le 8 juillet prochain.

9, 20 et 22:30 : Les rencontres se dérouleront sur trois créneaux horaires, à savoir 9h00, 20h00 et 22h30. La majorité des matchs aura lieu en soirée, mais les téléspectateurs devront parfois bousculer leurs habitudes (de même que les joueurs...) pour voir leur équipe jouer de bon matin.

16 : Il y aura, lors de la phase de groupes du tournoi, 16 jours de soccer consécutifs. Un véritable régal pour les amateurs en manque...

24 : Les équipes commenceront à arriver à Orlando à partir du 24 juin pour s’entraîner et préparer leur retour au jeu. Les clubs qui ont reçu l’autorisation d’organiser des entraînements collectifs sur leur territoire pourront différer leur départ, mais devront se présenter à Orlando au plus tard sept jours avant leur premier match, afin de respecter le protocole de santé.

3 : Chacun des 26 clubs disputera un minimum de trois matchs dans cette compétition. En effet, tous joueront trois fois durant la phase de groupes – et les résultats compteront d’ailleurs pour le classement de la saison régulière de la MLS. Les deux finalistes de l’épreuve auront joué sept matchs en tout.

6 : La phase de poules sera composée de six groupes, trois dans chaque association. Dans l’Est, il y aura un groupe de six clubs, ainsi que deux groupes de quatre équipes – pour y parvenir, Nashville intégrera l’Association de l'Est jusqu’à la fin de la saison 2020. Dans le groupe A, qui comprend donc six équipes, les clubs ne joueront que contre trois de leurs cinq adversaires potentiels. Dans l’Ouest, il y aura trois groupes de quatre équipes.

6 : Les six têtes de série ont déjà été identifiées. Il s’agit d’Orlando, en tant que club-hôte, des quatre demi-finalistes des séries éliminatoires de 2019 (Atlanta, Los Angeles FC, Seattle et Toronto), ainsi que le Real Salt Lake, en tant que club de l’Ouest le mieux classé parmi les équipes restantes. Le tirage au sort des groupes, qui permettra de répartir les 20 autres clubs, aura lieu ce jeudi 11 juin à 15h30.

2 et 4 : Les deux premiers de chaque groupe et les quatre meilleurs troisièmes se qualifieront pour la phase à élimination directe.

16 : Pas moins de 16 des 26 clubs présents à Orlando se qualifieront pour la phase éliminatoire, qui commencera avec des huitièmes de finale (du 25 au 28 juillet), puis se poursuivra avec des quarts de finale (du 30 juillet au 1er août), des demi-finales (5 et 6 août) et enfin, la grande finale (11 août). À noter qu’il n’y aura pas de prolongation lors de ces matchs, et qu’en cas d’égalité à l’issue du temps réglementaire, les deux équipes se départageront directement lors d’une séance de tirs au but.

5 : La règle (temporairement instaurée par l’IFAB, qui régit les lois du jeu) autorisant chaque équipe à effectuer jusqu’à cinq changements par match sera bel et bien en vigueur. Toutefois, les clubs n’auront que trois opportunités pour faire des changements, ce qui revient à dire qu’un entraîneur devra procéder à plusieurs remplacements en même temps s’il souhaite exercer son droit de faire ses cinq changements.

23 : Autre règle mise en place pour alléger le fardeau physique de cette reprise hâtive, les équipes pourront inscrire 23 joueurs sur la feuille de match si elles le souhaitent, au lieu des 18 noms habituels.

11 : La finale du tournoi MLS is Back aura lieu le 11 août.

1 : Un billet pour l’édition 2021 de la Ligue des champions de la CONCACAF sera en jeu, et le vainqueur du tournoi s’en emparera. Ce billet remplace celui habituellement attribué au club ayant terminé premier de l’association qui n’abrite pas le vainqueur de la saison régulière. Il ne fait pas de différence que le club soit américain ou canadien (ce qui est un détail nouveau et important). Si d’aventure le gagnant est canadien, cela n’aura pas d’incidence sur l’autre place détenue par Canada Soccer pour participer à la prochaine Ligue des champions; en d’autres termes, il pourrait y avoir deux représentants canadiens l’an prochain dans le grand bal de la CONCACAF.

54 : Au total, le tournoi «MLS is Back» comprendra 54 matchs (39 lors de la phase de groupes et 14 lors de la phase éliminatoire) entre le 8 juillet et le 11 août. Soit 26 jours de bonheur... de soccer!

1,1 : C’est la somme, en million de dollars, mise en jeu par la MLS pour ce tournoi.