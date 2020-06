Le NASCAR ne veut plus du drapeau confédéré

Le NASCAR interdira le drapeau confédéré à compter de mercredi pour tous ses futurs événements.

Cette décision survient quelques heures après que le pilote Bubba Wallace, seul Noir dans la principale série de NASCAR, eut avancé que ce drapeau «n’avait pas sa place» lors des courses. L’organisation de stock-car américain lui a donné raison, mercredi.

«La présence du drapeau confédéré lors des événements NASCAR va à l'encontre de notre engagement à fournir un environnement accueillant et inclusif pour tous les partisans, nos participants et notre industrie, a-t-elle fait valoir dans un communiqué.

«Rassembler les gens autour d'un amour pour la course et la communauté qu'elle crée est ce qui rend nos partisans et le sport spéciaux. L'affichage du drapeau confédéré sera interdit pour tous les événements et sur toutes les propriétés de NASCAR.»

Ce changement de politique arrive un peu plus de deux semaines après le décès de George Floyd, mort après une violente arrestation à Minneapolis.