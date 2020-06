La MLS de retour le 8 juillet

La MLS a officialisé son plan de retour au jeu, mercredi, alors que les activités du circuit Garber reprendront le 8 juillet avec la présentation d'un tournoi similaire à celui de la Coupe du monde, à Walt Disney, en Floride.

Les 26 équipes prendront part à la compétition. Chaque formation disputera un minimum de trois matchs dans la phase de groupe. Ces duels seront comptabilisés dans le classement de la saison régulière 2020.

Les deux premiers clubs de chaque section ainsi que les quatre meilleures équipes de troisième place accéderont à une phase éliminatoire qui s’amorcera avec la ronde des 16. Le gagnant du tournoi obtiendra un billet pour la Ligue des champions de la CONCACAF 2021; celui-ci remplacera le laissez-passer accordé normalement au club ayant amassé le plus de points en saison régulière. La phase éliminatoire s'amorcera le 25 juillet et la finale sera disputée le 11 août prochain.

La compétition sera présentée à huis clos et les différentes formations arriveront en Floride à compter du 24 juin. D’ici là, l’Impact de Montréal continuera de s’entraîner au Centre Nutrilait en respectant les mesures de distanciation locale imposées par les autorités locales.

«Nous sommes heureux de nous associer à Disney pour la relance de la saison 2020 de la MLS, a souligné le commissaire de la ligue, Don Garber, dans un communiqué. L'opportunité d'avoir les 26 équipes dans un environnement contrôlé nous permet de protéger la santé de nos joueurs, entraîneurs et du personnel alors que nous retournons au jeu.»

«Les sports ont le pouvoir d'unir et d'inspirer, particulièrement pendant les moments difficiles, a déclaré Josh D'Amaro, président de Disney Parks, Experiences and Products. Et nous nous réjouissons à l'idée de ramener ce sport passionnant à des millions de partisans, tout en priorisant la santé et le bien-être des joueurs, des entraîneurs, de l'encadrement ainsi que des membres de notre équipe.»

Calendrier chargé

La MLS proposera des matchs quotidiennement. Ceux auront lieu à 9 h, 20 h et 22 h 30; la majorité d’entre eux se tiendront toutefois en soirée. Les 26 clubs de la ligue seront répartis en six groupes. Les têtes de série seront l’équipe-hôtesse – Orlando City SC – les demi-finalistes de la dernière année en MLS (Atlanta United FC, Los Angeles FC, Toronto FC et les Sounders de Seattle) ainsi que le Real Salt Lake, formation provenant de l’Ouest la mieux classées parmi les autres.

Les autres clubs seront placés dans les groupes lors du tirage au sort prévu jeudi. Par ailleurs, les joueurs pourront toucher des bonis supplémentaires provenant d’une «bourse» globale de 1,1 million $.

Après la fin du tournoi, la MLS prévoit que sa saison régulière se poursuivra sur les territoires des équipes, avec un calendrier revu, et sera suivie des éliminatoires de la Coupe MLS. Le nombre total de rencontres et le calendrier du reste de la campagne seront annoncés au cours des prochaines semaines.