Racisme: les Rangers réagissent finalement

Seule équipe de la Ligue nationale de hockey (LNH) qui n’avait pas encore réagi au décès de George Floyd et aux nombreuses manifestations contre le racisme ayant suivi, les Rangers de New York ont donné signe de vie à cet égard, mardi.

En fait, la Madison Square Garden Company – propriétaire des Blueshirts et des Knicks de la NBA – a diffusé un communiqué de deux phrases au nom de ses équipes sur Twitter.

«Chacun de nous a un rôle à jouer dans la création d’une société plus juste où il n’y a pas de racisme, de sectarisme, de violence et de haine. On se tient aux côtés de tous ceux agissant pour un changement positif», a écrit l’entreprise.

Au cours des derniers jours, le président et chef de la direction de celle-ci, James Dolan, a été vertement critiqué pour son silence public, ses détracteurs rappelant au passage son soutien financier des récentes années au président des États-Unis, Donald Trump.