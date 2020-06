Le pilote automobile Bubba Wallace a peiné à rester debout après sa dernière course, dimanche, mais quand vient le temps de discuter de la discrimination raciale, il demeure droit comme un chêne.

Seul Noir à conduire au sein de la principale catégorie de la série NASCAR, l’homme de 26 ans a fait parler de lui ces derniers jours en raison d’évanouissements survenus au terme du Folds of Honor QuikTrip 500 sur la piste d’Atlanta. Cependant, il a pris du mieux et dès le lendemain, il a réalisé une entrevue avec la chaîne CNN. Bien au fait de la situation explosive dans les rues américaines à la suite de la mort de George Floyd, il a un objectif précis, lui qui portait un t-shirt avec les inscriptions «I can’t breathe» et «Black Lives Matter» avant l’épreuve du week-end passé.

«Nous essayons de déterminer les prochaines étapes et la mienne, ce serait de m’assurer qu’il n’y ait plus de tous ces drapeaux confédérés, a-t-il déclaré. Il ne devrait pas y avoir un seul individu mal à l’aise de se présenter à nos évenements pour vivre de bons moments en famille (...) parce qu’il a aperçu un objet voler près de lui. Personne ne devrait se sentir mal quand il assiste à une course de NASCAR. Et cela commence par les drapeaux confédérés. Qu’on les sorte de là au plus vite. Il n’y a pas de place pour eux.»

«Pour certains, c’est la première chose qu’ils amènent avec eux. Il y aura évidemment beaucoup de gens fâchés parmi ceux-là qui transportent fièrement leurs drapeaux, mais c’est le temps du changement. Il faut modifier cela. J’encourage NASCAR à ce propos et nous devons tenir ces discussions», a-t-il aussi mentionné.

Au plan sportif, Wallace occupe le 22e rang du classement des pilotes de la série Cup de NASCAR cette saison.