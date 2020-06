LPGA: un tournoi majeur annulé

La crise du coronavirus continue de faire des ravages parmi les événements sportifs de la planète, puisque le circuit de la LPGA a confirmé mardi l’annulation du Championnat Evian, l’un de ses tournois majeurs de la saison.

La compétition devait avoir lieu du 6 au 9 août à Evian-les-Bains, en France.

Les responsables ont assuré son retour en 2021, justifiant la décision de renoncer à l’événement de cette année par les contraintes de voyage et les ordres de quarantaine gouvernementaux.

«On sait que des tournois aux bourses élevées et susceptibles de changer des carrières comme l’Evian sont plus importants que jamais, surtout dans une année où la LPGA a vu son calendrier réduit considérablement à cause de la COVID-19. Je sais que c’est une décision difficile pour tous, mais nous devions la prendre en raison des limites auxquelles nous avons fait face», a expliqué le commissaire du circuit de golf professionnel féminin, Mike Whan, par voie de communiqué.

La LPGA doit reprendre ses activités à l’occasion de la Classique Marathon, prévue à Sylvania, en Ohio, du 23 au 26 juillet.