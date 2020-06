Les Flames songent à organiser leur camp aux États-Unis

Embêtés par la quarantaine obligatoire imposée à tous les voyageurs qui entrent au pays par le gouvernement du Canada, les Flames de Calgary se préparent à effectuer leur camp d’entraînement aux États-Unis.

Dans le cadre de la reprise de ses activités après une interruption causée par la pandémie de COVID-19, la Ligue nationale de hockey (LNH) souhaite réunir toutes les équipes dans deux villes pour les séries éliminatoires. Edmonton, Toronto et Vancouver sont notamment considérées, mais le commissaire adjoint du circuit Bill Daly avait déjà indiqué que cette quarantaine posait problème.

Or, le premier ministre Justin Trudeau avait avancé, mardi dernier, qu’il était trop tôt pour se prononcer. Les Flames semblent toutefois avoir perdu espoir et s’attendent à devoir migrer temporairement au sud de la frontière.

«Nous examinons cette option depuis assez longtemps, a dit le directeur général Brad Treliving au réseau Sportsnet, mardi. La logistique a été préparée pour un camp aux États-Unis si nous avons besoin [de le faire].»

«Je ne veux pas que les gars reviennent à Calgary et s’assoient sur leurs fesses pendant deux semaines dans leurs condos et ne soient pas en forme quand il sera temps de repartir. Ça pourrait être plus logique pour nous d'avoir un camp aux États-Unis afin que nous puissions avoir les gars ensemble plus rapidement et être productifs.»

Les Canucks de Vancouver avaient déjà indiqué à la fin du mois de mai qu’ils pourraient organiser leur camp aux États-Unis.