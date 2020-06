Publié aujourd'hui à 12h06

Au primaire, je suis allé à l’école Val-de-Grâce à Eastman. Au secondaire, j’ai fréquenté La Ruche à Magog. Je l’ai fait en ayant le ventre plein, en ayant des vêtements adéquats autant pour l’hiver, le printemps, l’été et l’automne. Et je n’ai jamais manqué de matériel scolaire.

En plus, j’ai pu participer à plusieurs activités auxquelles je voulais prendre part.

Grâce à mes parents et grâce à l’environnement dans lequel je me suis retrouvé, j’ai pu aller à l’école sans aucun souci. Grâce à ce milieu favorable, j’ai amorcé ma vie dans le droit chemin.

Je ne le savais peut-être pas à l’époque, mais j’ai été chanceux et privilégié. Je m’en rends compte et je suis reconnaissant.

Malheureusement, ce n’est pas le cas pour tous les enfants.

Encore de nos jours, plusieurs enfants et adolescents n’ont pas cette chance. C’est pour cette raison que Christian Vachon a mis sur pied sa fondation qui porte son nom (www.fondationchristianvachon.com).

Depuis 2006, il permet à des jeunes du primaire et du secondaire d’être parrainés à travers 80 écoles des Cantons-de-l’Est.

Depuis 14 ans, l’objectif de la Fondation Christian Vachon est de soutenir le développement, la persévérance et la réussite éducative des jeunes issus de milieux vulnérables.

Dernièrement, la Fondation a lancé le Défi «Un pas d’avance». Puisque les compétitions (course à pied, vélo, natation, etc.) sont présentement annulées en raison de la Covid-19, le Défi permet de nous fixer nous-mêmes un objectif et de l’atteindre.

C’est facile.

On s’inscrit sur le site, on fait un don, on reçoit éventuellement un dossard et on réalise notre défi.

Je l’ai fait ce matin. J’avais comme défi de courir 21 kilomètres. Mes enfants Rose et Henri m’attendaient à mon arrivée à la maison.

Pendant mon parcours, j’ai pensé à la chance que j’ai eue et la chance que j’ai présentement.

En cette période mouvementée, on peut en retirer une grande satisfaction d’aider humblement et à sa façon. Surtout les plus jeunes.

Je vous lance le défi.

Amusez-vous bien.