Bob Murray accepte une part du blâme

Quelques jours après avoir fortement critiqué presque tous les membres de son organisation pour deux années d’insuccès, le directeur général des Ducks d’Anaheim Bob Murray a accepté une part du blâme, mardi.

Le DG avait lancé, mercredi dernier, que la situation était «inexcusable» et que «tout le monde» devait prendre ses responsabilités. Il avait ajouté que certains jeunes joueurs se fichaient des résultats puisque le club était au cœur d’une reconstruction.

Or, mardi, Murray a nuancé ses propos, indiquant qu’il avait rendu la tâche de l’entraîneur-chef Dallas Eakins très difficile en raison du nombre «trop élevé» de jeunes joueurs dans la formation.

«Nous avons beaucoup de jeunes joueurs, et quand il y a eu des blessures, nous avions encore plus de jeunes, a expliqué Murray dans une entrevue au réseau Sportsnet. J’aurais dû aider un peu plus. Tout ça a mis un gros fardeau sur les épaules de Dallas en raison, comme on peut s’en souvenir, de ce qu’il a vécu à Edmonton.»

«J’ai abandonné Dallas»

Murray fait référence au passage d’Eakins à la tête des Oilers en 2013 et 2014. En une saison et demie, il avait revendiqué un dossier de 36-63-14 en 113 parties avant d’être congédié. Le principal intéressé avait ensuite confessé qu’il avait été beaucoup trop dur avec les jeunes espoirs de l’organisation.

«J’ai abandonné Dallas à son sort. C’est ce que j’essayais de dire [mercredi], mais je me suis mal exprimé», a reconnu le DG.

«Je suis satisfait de la position dans laquelle Dallas a emmené l’équipe. Je crois vraiment que ça a bien commencé l'année dernière, il y a eu un petit problème au milieu, puis ça s'est redressé vers la fin. Nous avons fait quelques transactions et ça allait dans la bonne direction.»

«Malheureusement, nous n'avons pas pu terminer l'année parce que je pense que nous aurions plutôt bien fini», a conclu Murray.