Baseball majeur: un gouffre bien profond

Les propriétaires et l’Association des joueurs du baseball majeur semblent toujours aussi éloignés d’une entente qui permettrait un retour au jeu le mois prochain.

D’après le site web sportif The Athletic, le syndicat refusera la dernière offre patronale. Celle-ci prévoit 76 matchs par équipe dans un calendrier devant s’amorcer autour du 10 juillet, après un camp préparatoire de trois semaines, pour se terminer le 27 septembre, d’après ce qu’a rapporté le réseau ESPN, lundi. De plus, les athlètes toucheraient 75 % de leur salaire habituel, au prorata des rencontres disputées.

Or, les joueurs ont reçu cette proposition avec un mélange de «dérision et de colère, et encore plus de colère», selon la chaîne SNY. La somme totale de 989 millions $ qu’ils obtiendraient serait insatisfaisante à leurs yeux, car elle représenterait moins que le montant offert plus tôt par la ligue pour un calendrier de 82 parties.

De plus, une clause de consentement des risques à laquelle les propriétaires tiendraient fortement constitue un obstacle important. Le syndicat estime que l’acceptation de celle-ci lui enlèverait toute possibilité d’intenter des procédures légales advenant le cas où la ligue est incapable d’assurer la sécurité et la santé de ses membres.