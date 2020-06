Alain Nasreddine veut changer

Durement touché émotivement par le décès de George Floyd, le Québécois Alain Nasreddine a préféré ne pas lire les nouvelles lors des jours suivant la tragédie. Jusqu’à ce que son adjoint, Mike Grier, lui fasse réaliser qu’il devait en faire plus.

Scandalisé par les images de la mort de Floyd lors d’une arrestation violente à Minneapolis, l’entraîneur-chef par intérim des Devils du New Jersey a tout d’abord eu le réflexe de détourner les yeux, incapable de comprendre les raisons derrière le racisme.

«Je vais être honnête, je vais parler du fond du cœur [et] vous dire comment j’ai vécu la situation. Quand j'ai vu la vidéo pour la première fois, ça m'a rendu malade», a dit Nasreddine lors d’une vidéoconférence, mardi.

«Je ne comprends pas quel est le motif lorsque les gens agissent de cette façon. Et je pense que ça a frappé beaucoup de gens comme ça m'a frappé, c’était scandaleux. Et j'ai décidé de ne pas regarder les nouvelles, car ça apporte beaucoup de négativité dans ma vie. [...] Je ne veux pas dire que j'ai enfoui ma tête dans le sable, mais c'est comme ça que j'ai réagi et je ne dis pas que j'ai réagi de la bonne façon.»

Grâce à Grier

Ensuite, lors d’une réunion d’équipe organisée par le directeur général par intérim Tom Fitzgerald, Grier, qui est également l’un des bons amis de Nasreddine, a raconté comment ce drame avait été vécu dans sa famille.

La situation était bien différente que dans celle de Nasreddine.

«Il m'a ouvert l'esprit, vous savez. Il a dit comment cela affectait sa famille, a expliqué Nasreddine. Et c’est à ce moment-là que j’ai compris. C'est à ce moment-là que je me suis dit: "d'accord, ce que je fais, ce n'est pas assez bon. Je dois en faire plus." Et je pense que cela m'a ouvert les yeux, et vous devez commencer quelque part.»

Celui qui a joué 15 matchs au cours de sa carrière avec les Canadiens de Montréal a donc compris que le vrai changement passait par l’éducation. Il s’est donc rapidement attelé à la tâche, lui qui est père de trois enfants.

«Je me suis assis avec mes enfants et nous avons regardé quelques très bonnes vidéos qui nous ont été recommandées. Il faut commencer par la fondation, et je crois que nos jeunes sont la fondation [de la société]. Si nous allons faire des progrès, ça commencera avec eux.»