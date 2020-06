Une première dans l'histoire de la LNH

Les Coyotes de l’Arizona ont annoncé lundi l’embauche de Xavier Gutierrez à titre de président et chef de la direction, faisant de celui-ci le premier Latino-Américain à assumer ces fonctions dans l’histoire de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Ayant plus de 20 ans d’expérience comme dirigeant exécutif dans les secteurs de la gestion, de l’investissement, des finances et du développement des affaires, entre autres, Gutierrez était auparavant directeur général au sein du Clearlake Capital Group.

«C’est un jour historique pour les Coyotes et toute la LNH. Je connais Xavier depuis une décennie et il est un dirigeant chevronné. (...) Nous partageons la même approche en affaires et son intelligence, ses habiletés de meneur et sa pensée stratégique nous ont montrés qu’il était le choix évident», a commenté le propriétaire de la concession, Alex Meruelo, dans un communiqué.

«Je suis extrêmement reconnaissant à l’égard de M. Meruelo de cette opportunité, a pour sa part affirmé le principal intéressé. Nous voulons construire une organisation stable et prospère à long terme. Notre objectif ultime est d’offrir une coupe Stanley à nos excellents partisans en Arizona.»

Pour ce faire, Gutierrez a du pain sur la planche, car les Coyotes accumulent les pertes financières. En 2019-2020, ils ont encore peiné à attirer des foules importantes à leurs parties locales. L’Arizona a pris le 28e rang du circuit Bettman avec une assistance moyenne de 14 605 spectateurs par rencontre.