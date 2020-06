Une mise gagnante de 21 000 $ pour l’encan de Geoff Molson

C’est finalement 21 000 $ qui seront remis des œuvres de charité luttant contre l’insécurité alimentaire après qu’un partisan eut effectué une mise de ce montant à l’encan proposé par le propriétaire du Canadien de Montréal Geoff Molson, dans le cadre de l’All In Challenge.

Conséquemment, le gagnant recevra les billets du président pour un match à domicile de l’équipe ainsi que l’accès à sa suite privée près du vestiaire. Il mettra également la main sur chandail autographié par toute l’équipe, un repas avec d'anciens joueurs de l’organisation et deux nuits dans un hôtel de Montréal.

Molon avait accepté le défi lancé par son vis-à-vis des Islanders de New York, Jon Ledecky. Il a ensuite mis au défi Luc Robitaille, des Kings de Los Angeles. Le montant sera remis aux organismes Feeding America, Meals On Wheels, World Central Kitchen et No Kid Hungry.

Max Domi avait également participé à l’All In Challenge au mois de mai, amassant 17 000 $ pour un équipement de hockey complet.