Tristan Luneau révèle pourquoi il a choisi la LHJMQ

Le nouveau défenseur des Olympiques de Gatineau Tristan Luneau et son agent Dominic Deblois ont expliqué lundi pourquoi ils avaient préféré la Ligue de hockey junior majeur du Québec à la NCAA.

«Pour moi, ç'a vraiment été les discussions avec Louis [Robitaille] et le reste de l'organisation, a admis Luneau en entrevue lors de l'émission Dave Morissette en direct, à TVA Sports.

«Il y a toute de suite eu un "clic", on partageait les mêmes valeurs et j'ai vraiment senti que c'était là que je voulais me développer.»

On peut donc dire que la formation de l'Outaouais en frappé un grand coup en avril dernier en faisant l'embauche de Louis Robitaille à titre de directeur général et d'entraîneur-chef.

Luneau, qui a été choisi au tout premier rang du repêchage de la LHJMQ vendredi dernier, avait également une entente avec les Badgers du Wisconsin, aux États-Unis.

«L'élément déclencheur pour la famille et pour nous a vraiment été la nomination de Louis Robitaille, a également confié Deblois.

«J'ai joué contre lui, je l'ai côtoyé, on est pas mal du même âge. C'est un gars qui est extrêmement passionné et qui est dédié. Je le savais qu'il allait amener une structure en place, tant au niveau hockey qu'académique.»

Deblois a également dévoilé que la décision était prise une dizaine de jours avant le repêchage.

«Sans dévoiler tout ce qui s'est passé, ça faisait quand même une dizaine de jours que la décision était prise, a-t-il poursuivi. On a essayé de garder ça le plus longtemps possible pour nous afin de garder une intrigue.»