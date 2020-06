Ryan Nugent-Hopkins préfère rester à Vancouver

Originaire de Burnaby, en banlieue de Vancouver, l’attaquant des Oilers d’Edmonton Ryan Nugent-Hopkins a décidé de rester dans sa région natale pour reprendre l’entraînement sur la glace.

Bien au fait de la phase 2 lancée par la Ligue nationale de hockey (LNH), qui permettait aux équipes de rouvrir leurs complexes d’entraînement lundi, Nugent-Hopkins a déjà recommencé à patiner et à se préparer pour un éventuel retour au jeu depuis quelques jours.

«J’ai recommencé ma routine estivale habituelle, à peu de choses près, a-t-il dit dans une entrevue avec le réseau Global News, vendredi. Il y a encore des contraintes sur la glace et au gymnase, donc il y a moins [de joueurs sur la glace], mais c’est bien. On travaille simplement beaucoup plus sur des trucs individuels.»

Nugent-Hopkins pourra d’ailleurs bientôt rejoindre quelques-uns de ses coéquipiers sur la glace. Alex Chiasson, Matt Benning, Kris Russell, Tyler Benson et Stuart Skinner ont en effet profité de la première journée de la phase 2 pour s’entraîner au Rogers Place. Mais ce ne sera pas au cours des prochains jours.

«Je vais attendre et voir ce qu'en pensent les autres gars [de l’équipe], a-t-il ajouté à propos d’un retour à Edmonton. Le sentiment présentement est que si vous avez des [appareils d’entraînement] à la maison, ce n'est pas une mauvaise idée de s'en tenir à cela.»

Se méfier des Blackhawks

Celui qui a été la première sélection lors du repêchage de 2011 sera malgré tout de retour en Alberta au cours des prochaines semaines, puisque les équipes devront tenir un camp d’entraînement avant une éventuelle reprise.

Ce camp sera d’ailleurs très important, car les Oilers devraient affronter les Blackhawks de Chicago durant la ronde éliminatoire.

Nugent-Hopkins croit que les siens devront prendre leurs adversaires au sérieux, même s’il s’agira d’une des équipes les moins bien classées à prendre part à cette étape qualificative.

«Nous devons nous préparer. Même s’ils n’auraient peut-être pas participé aux éliminatoires [sans l’interruption], ils ont cette expérience et encore certains de ces gars qui étaient présents [lors de leurs conquêtes de la coupe Stanley]. Donc, nous devons nous assurer d’avoir des ailes dès le départ.»