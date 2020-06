Pas de partisans, pas d’Indy 500?

Le propriétaire d’écurie et propriétaire de la série IndyCar ainsi que de l’Indianapolis Motor Speedway, Roger Penske, l’affirme sans détour : les 500 Milles auront lieu seulement si le public peut y assister.

À la fin mars, les organisateurs de l’événement ont repoussé au 23 août la 104e présentation de la course qui devait avoir lieu le 24 mai. Même si un autre changement de date pourrait survenir - certains médias, dont le quotidien «USA Today», ont évoqué le mois d’octobre -, l’homme d’affaires a toujours confiance.

«Faites-moi confiance, on va tenir cette épreuve avec les partisans, a-t-il affirmé au site RACER, samedi. On planifie le tout en prévoyant la présence des gens en août et on est à l’aise. C’est pratiquement dans trois mois et je pense que nous allons nous en tirer. Mais on va organiser cela seulement s’il y a des spectateurs.»

Des amateurs ont exprimé leur inquiétude devant l’impossibilité d’assister sur place au programme double IndyCar/NASCAR prévu au même endroit les 4 et 5 juillet. Évidemment, ils craignent qu’un tel scénario se reproduise à l’Indy 500, mais Penske a voulu se montrer rassurant, tout en expliquant la décision de ne pas organiser l’Indy 500 durant la même fin de semaine que le Brickyard 400.

«Nous avions un plan pour permettre aux gens d’assister au weekend du Brickyard, mais c’était complètement insensé. Nous ne voulions que rien ne puisse affecter l’Indy 500 et cela aurait pu constituer l’exception. Mais nous avons déterminé qu’il était impossible de tenir la course plus tôt [que le 23 août].»

«Si nous avions des spectateurs mais aussi quelconque problème, cela fermerait immédiatement la porte sur Indianapolis», a-t-il aussi déclaré.