Pas de Coupe Vanier cette année

L’organisme U SPORTS, qui régit le sport universitaire au Canada, a annoncé lundi l’annulation de ses six championnats nationaux qui devaient avoir lieu à l’automne, dont la Coupe Vanier, en raison de la pandémie de la COVID-19.

La Coupe Vanier est décernée chaque année à la meilleure équipe de football universitaire du pays. Lors de la plus récente édition, le 23 novembre dernier, les Carabins de l’Université de Montréal avaient baissé pavillon devant les Dinos de l’Université de Calgary, au Stade Telus de Québec.

Les demi-finales nationales menant à la Coupe Vanier, c’est-à-dire la Coupe Mitchell et la Coupe Uteck, sont également annulées. Les autres championnats qui sont touchés par cette décision d’U SPORTS sont ceux du hockey sur gazon féminin, du soccer masculin et féminin, du rugby féminin et du cross-country masculin et féminin.

Les universités hôtes choisies pour tenir ces championnats en 2020 pourront les accueillir dans les années suivantes.

«U SPORTS a travaillé dur avec les quatre conférences, nos 56 établissements membres et des experts médicaux afin d’examiner la faisabilité de présenter nos championnats nationaux d’automne cette saison, a déclaré Lisette Johnson-Stapley, chef du sport d’U SPORTS, par voie de communiqué. Tenant compte des réalités académiques du sport universitaire, nous sommes arrivés là où nous devions prendre une décision difficile.»

Puisque les cours universitaires se donneront à distance lors de la rentrée en septembre, U SPORTS a préféré ne pas compliquer les choses. L’organisme indique désormais travailler avec la santé publique à travers le Canada pour préparer un retour au jeu à l’hiver 2021.

Cette décision entraînera également des modifications au niveau du programme des bourses d’études.

Le RSEQ s’accordera un temps de réflexion

Du côté du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ), aucune annulation n’a été annoncée, même si les trois autres conférences canadiennes (Canada Ouest, Sport universitaire de l’Ontario et Sport universitaire de l’Atlantique) ont emboîté le pas d’U SPORTS en ne lançant pas de programmation pour l’automne 2020.

«Le réseau du sport étudiant sera prêt dès que la santé publique nous donnera le feu vert, a indiqué le président-directeur général de l’organisation, Gustave Roel, via un communiqué. Pour l’instant, aucune n’annonce l’annulation de nos saisons, puisque la situation évolue tellement rapidement.»

On dit d’ailleurs se fier sur les dernières annonces faites par la ministre déléguée à l’Éducation, Isabelle Charest, qui a parlé à plusieurs reprises de la relance des activités sportives dans les derniers jours.