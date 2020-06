Mayweather attend McGregor dans le détour

Le boxeur Floyd Mayweather fils semble peu impressionné par le choix de Conor McGregor de se retirer, qu’il dit d’ailleurs attendre dans le détour.

Ayant perdu un combat de boxe des plus médiatisés et des plus lucratifs contre Mayweather fils le 26 août 2017, McGregor a annoncé sa retraite en fin de semaine pour la troisième fois en quatre ans. Cette décision n’a pas plu à son vis-à-vis qui se rappelle bien des déclarations de l’Irlandais à son endroit.

«Si je ne me trompe pas, tu as bien dit à Mike Tyson que tu me battrais si on s’affrontait une deuxième fois? Et là, tu abandonnes! Je croyais que tu voulais vaincre le meilleur. Bien, si tu décides de revenir, je vais t’attendre pour te punir à nouveau», a écrit le pugiliste américain sur son compte Instagram.

Mayweather fils a gagné ses 50 duels professionnels en carrière. Pour sa part, McGregor a disposé de Donald Cerrone en 40 secondes au cours de sa dernière sortie au sein de l’Ultimate Fighting Championship, en janvier.