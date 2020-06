Les Mets suscitent l’intérêt des gens riches

Les propriétaires des Devils du New Jersey et des 76ers de Philadelphie, Josh Harris et David Blitzer, figurent au nombre des acheteurs potentiels des Mets de New York.

Selon le magazine Variety, les pourparlers impliquant les deux hommes d’affaires en sont au stade préliminaire. La même source a indiqué que le club du baseball majeur s’est adjoint les services du dirigeant de la firme d’investissement Allen & Co, Steve Greenberg, un proche de la famille Wilpon qui détient actuellement la concession.

Récemment, l’ancien joueur Alex Rodriguez et son épouse, l’artiste Jennifer Lopez, ont manifesté leur intérêt pour mettre la main sur l’équipe new-yorkaise. Toujours d’après Variety, le couple serait en train de travailler avec des banquiers d’expérience de JP Morgan Chase pour soumettre une offre d’achat.

Cette année, le magazine Forbes a évalué les Mets à 2,8 milliards $.