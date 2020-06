Les joueurs divisés en deux mondes distincts

Ce ne sont pas tous les athlètes qui ont su rester au sommet de leur forme pendant toutes ces semaines de «congé» causées par la pandémie de COVID-19, qui a suspendu l’ensemble des ligues sportives en Amérique du Nord à la mi-mars.

Lorsque l’action reprendra, il y aura un monde de différence entre ceux qui se sont entraînés «avec les moyens du bord» et ceux qui ont pris ça au sérieux, a affirmé le réputé préparateur physique Jean-François Gaudreau à l’émission Dave Morissette en direct, lundi soir, à TVA Sports. Voyez cette entrevue dans la vidéo ci-dessus.

«Aujourd’hui, j’expliquais justement aux gars qu’il allait y avoir une énorme différence entre les athlètes qui ont fait des efforts pour se préparer et arriver fin prêts au camp et ceux qui ont pris ça plus cool et qui ont vu ça comme des vacances.

«J’ai hâte de voir quels joueurs auront de l’avance sur les autres dans leur préparation physique et quels joueurs ont pris l’autre tangente et en ont profité. Ça va créer des disparités. J’ai hâte de voir comment ça va jouer sur l’équilibre des équipes.»