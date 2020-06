Des chiffres douteux pour un organisme fondé par Eugene Melnyk

L’actuel propriétaire des Sénateurs d’Ottawa, Eugene Melnyk se retrouve devant une situation particulière, puisqu’il a été révélé lundi qu’un organisme de charité qu’il avait mis sur pied rapportait bien peu de fonds à la cause.

L’homme d’affaires a créé en 2016 The Organ Project, un organisme à but non lucratif basé à Toronto ayant pour but de mettre un terme aux listes de demande de don d’organes au Canada en sensibilisant les gens à cette pratique.

Selon Postmedia, qui se base sur des chiffres de l’Agence du revenu du Canada, l’organisme aurait amassé un montant de 991 708 $ en 2018, alors que seulement 5000 $ ont véritablement servi à la conscientisation chez les donneurs d’organes.

Des revenus initiaux pour 2018, environ 780 000 $ ont été investis en coûts d’activités de financement et 238 000 $ pour la gestion et l’administration. L’organisme a mis fin à ses activités en 2019. Il semble que Melnyk ait été son seul dirigeant et qu’aucun conseil d’administration ne lui était connu.

The Organ Project avait par le passé reçu un don de 100 000 $ de la Fondation des Sénateurs lors d’un gala, en 2018. Celle-ci a d’ailleurs annoncé la semaine dernière son intention de se détacher de l’équipe de hockey.