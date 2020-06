CH: patience pour la phase 2

La Ligue nationale de hockey (LNH) a fait un pas de plus vers la reprise de ses activités. Dans le cadre de la phase 2 de ce plan de retour au jeu, plusieurs équipes ont procédé à la réouverture de leur complexe d’entraînement, lundi. Toutefois, ce n’était pas le cas du Canadien de Montréal.

Les joueurs du Tricolore désireux de fouler la glace ou d’utiliser le gymnase sur complexe sportif de Brossard devront attendre à la semaine prochaine.

Au préalable, le Canadien doit vérifier que les installations répondent aux nombreuses exigences du circuit.

«Il faut mettre en place le protocole des tests, rappeler le "staff" nécessaire, les médecins et s’assurer que les mesures sanitaires sont respectées», a énuméré Paul Wilson, vice-président affaires publiques et communications du Canadien, joint au téléphone.

Le genre de vérifications que les Oilers, les Islanders, les Golden Knights, les Flyers, les Blue Jackets et les Maple Leafs, qui ont ouvert leurs portes lundi, avaient pris soin de faire la semaine dernière.

Montréal effraie

On peut comprendre le Canadien d’avoir hésité à mettre le processus en branle puisque seulement deux joueurs, Paul Byron et Jonathan Drouin, s’étaient jusqu’à vendredi dernier, manifestés.

Le nombre de joueurs du Canadien présent dans les environs devrait sensiblement augmenter au cours des prochains jours. Néanmoins, beaucoup risquent de manquer à l’appel encore quelque temps.

D’abord, il faut rappeler que la participation à ces entraînements se fait sur une base volontaire. Ce qui n’est pas différent des autres périodes estivales, où les joueurs se réunissent dans des arénas de banlieue.

De plus, la consigne de mise en quarantaine de 14 jours imposée aux étrangers désirant entrer au Canada incite plusieurs joueurs à demeurer dans le pays pour poursuivre leur entraînement.

Enfin, Montréal, reconnue comme la zone la plus chaude au Canada, soulève beaucoup de craintes.

Bref, la majorité des joueurs attendront d’être plus près du début de la phase 3, qui coïncidera avec l’ouverture officielle des camps, pour se rapprocher. Cette nouvelle étape n’est pas prévue avant le 10 juillet.

Pas de glace à Brossard

D’ailleurs, les joueurs du Canadien auraient eu bien de la difficulté à sauter sur la glace cette semaine puisque des travaux d’entretien sont en cours sur les deux surfaces de jeux.

Au cours du weekend, Stu Cowan, de «The Gazette», écrivait que les membres de l’équipe d’entretien de la glace avaient été licenciés, ce qui serait la véritable raison de l’absence de patinoire. Une information que Wilson a réfutée.

«Je sais qui est parti dans mon département (N.D.L.R.: Dominick Saillant et François Marchand), mais ailleurs, j’ignore qui a quitté [dans la vague de licenciement de la semaine dernière], a-t-il indiqué. Cependant, je peux assurer que l’absence de patinoire n’a rien à voir avec une question de personnel.»

Le Canadien n’est pas la seule formation à avoir remis à plus tard l’ouverture de ses installations. C’est entre autres le cas des Hurricanes, des Canucks, des Blues, des Capitals et du Wild.

Cette semaine, les Penguins, Le Lightning et les Rangers (mardi), les Coyotes (jeudi) et les Flames (jour à déterminer) emboîteront le pas aux six marchés mentionnés plus haut.