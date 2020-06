Casse-tête en vue chez le Wild

La Ligue nationale de hockey (LNH) permettrait aux équipes de compter sur 28 patineurs et un nombre illimité de gardiens lors de la reprise, de sorte que le Wild du Minnesota pourrait se retrouver avec un heureux casse-tête devant les buts.

En connaissant la meilleure saison de sa carrière, Alex Stalock a peut-être volé le poste de numéro 1 à Devan Dubnyk, qui a ralenti après cinq excellentes saisons dans l’uniforme vert et rouge. Cependant, un petit nouveau pourrait venir mêler les cartes.

Le Finlandais Kaapo Kahkonen a été nommé meilleur gardien de la Ligue américaine de hockey (LAH) en mai dernier et a même eu la chance de protéger le filet du grand club à cinq reprises la saison dernière. Son excellente fiche de 25-6-3 avec le Wild de l’Iowa a fait écarquiller bien des yeux et l’athlète de 23 ans pourrait bien voir une opportunité se dessiner.

«Je crois que tout ceux qui seront de notre camp d’entraînement auront une chance. Il pourrait en avoir un qui se démarque complètement et là, on se dirait : “wow, peut-être qu’on serait meilleur avec lui”», a indiqué au site The Athletic l’entraîneur-chef du Wild, Dean Evason, vendredi.

«Que ce soit Al, "Duby" ou Kahkonen, ça n’a pas d’importance. Ça n’a pas d’importance pour l’équipe. Nous aurons jugé que la personne que nous aurons choisie jouera bien devant le filet et je suis certain que tout le monde la supportera et ira de l’avant», a déclaré Evason.

Stalock semble être celui ayant le plus de rythme. Il a remporté 20 parties pour la première fois et surtout, il a conclu sa saison régulière avec une fiche de 11-4-1 à ses 16 dernières apparitions. Les gardiens n’ont toutefois pas sauté sur la glace depuis près de quatre mois.

Bien hâte de voir Kaprizov

La possible arrivée en séries de Kirill Kaprizov, deux fois meilleur marqueur dans la Ligue continentale, a de quoi faire monter le taux d’excitation des partisans du Minnesota. Evason lui-même est impatient de voir ce que le jeune Russe a en lui.

«Ce qu’il y a d’excitant pour moi, c’est qu’il compétitionnait fort, il se battait et il allait chercher les rondelles laissées libres, a mentionné Evason à propos des meilleurs moments de Kaprizov lors des Jeux olympiques de 2018. Ça en dit beaucoup sur lui et j’espère qu’il s’adaptera à nous.»

Comme pour Kahkonen, l’ailier gauche aura une chance d’entrer dans la formation en vue de la série 3 de 5 face aux Canucks de Vancouver. «Si nous jugeons qu’il est prêt, ce ne sera pas un problème. Ce n’est pas bien différent d’un joueur qui fait des allers et retours, qu’on a laissé sur la galerie de presse ou qui vient remplacer un gars blessé», a jugé Evason.