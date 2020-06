Baseball: relance timide à Montréal

Même si les joueurs montréalais pouvaient reprendre leurs gants de baseball lundi, leurs associations auront encore besoin de quelques jours supplémentaires pour amorcer leur relance.

«J’évalue à 85 % le nombre d’associations qui sont dans un blitz d’inscriptions», a souligné le directeur général de Baseball Québec, Maxime Lamarche, lors d’une entrevue téléphonique.

«Selon le nombre de joueurs, les associations pourront former leurs équipes et commencer les entraînements.»

Toutefois, même si certaines associations étaient prêtes à donner leur coup d’envoi à leur campagne 2020, les terrains de leurs municipalités n’étaient pas prêts.

«On a fait un sondage auprès de 250 villes et on a eu des réponses de la moitié d’entre elles, a précisé Lamarche. Près de 25 % ont répondu qu’elles croient qu’elles seront prêtes le 15 juin. Pour les autres, on parle d’une ouverture lors des troisième et quatrième semaines de juin.»

Casse-tête

Il précise que ce n’est pas une question de mauvaise volonté. La plupart attendent des commandes de matériel ou doivent installer les équipements nécessaires pour assurer la sécurité des joueurs.

Avec les restrictions de la santé publique, Baseball Québec doit composer avec certaines particularités notamment dans la composition des équipes régionales.

«Pour le moment, les joueurs qui habitent dans la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) ne peuvent pas s’entraîner avec ceux qui sont à l’extérieur de celle-ci», a mentionné Lamarche.

«C’est assez complexe pour les équipes AA des régions des Laurentides, Lanaudière, Rive-Sud et Richelieu-Yamaska. C’est sûr qu’on devra apporter des ajustements.»

ABC : 15 juin

Pendant ce temps, les membres de l’Académie de baseball du Canada (ABC) devront attendre une autre semaine avant de fouler les terrains du Centre Claude-Robillard.

«Nous regrouperons une vingtaine de joueurs sur la quarantaine que nous avons dans le programme depuis le 1er avril, a souligné l’entraîneur-chef Maxime Hockhoussen. Nos joueurs qui habitent en région seront encadrés par des programmes sport-études de Gatineau, Saguenay et Québec.»

Pour ce qui est du nombre de matchs, l’ABC se croise les doigts pour en disputer une cinquantaine dans une saison qui pourrait s’étirer jusqu’en novembre. Habituellement, ses joueurs participent à une moyenne variant entre 75 et 100 parties par saison estivale.