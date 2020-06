Racisme : le message de Fabrice Vil

Le militant antiraciste Fabrice Vil était l’invité de Frédéric Lord, dimanche, à l’émission «la MLS cette semaine».

Très voué à sa cause à tout moment de l’année, le Montréalais a connu une semaine particulièrement chargée, ces derniers jours, alors que le monde occidental a été plongé dans une crise suscitée par le meurtre gratuit d’un Noir, George Floyd, par un policier à Minneapolis, aux États-Unis.

M. Vil, un interlocuteur à la fois éloquent et pondéré, a tenu à rappeler que le Québec et le Canada n’ont pas le même bilan que les Américains en matière de racisme, mais qu’ils ne sont pas sans faille non plus.

«Les États-Unis n'ont pas le même historique que le Canada ou le Québec, je ne dirais pas le contraire, a-t-il indiqué. Mais l'enjeu ici, quand on parle de racisme, de savoir s'il y en a ou pas, s'il y a de la brutalité policière ou pas, est-ce qu'il y a du profilage racial ou pas, ça, la réponse est oui. C'est ce qu'il faudrait regarder comme point prioritaire.»

Le militant, qui est aussi diplômé en droit, entrepreneur social et homme derrière l’organisme «Pour trois points», veut amener les Québécois à discuter du problème sans tabou.

«Juste d'entendre le mot "racisme", on se dit "ah le racisme c'est mal" et on ne veut pas se faire accuser de racisme, a-t-il expliqué. Alors que le racisme, c'est juste, selon moi, un phénomène humain, qui est en lien à notre rapport à la différence des autres.»

Amateur de sports, M. Vil a aussi discuté de l’importance de l’implication d’athlètes à la crédibilité instantanée, comme Patrice Bernier, Félix Auger-Aliassime ou Laurent Duvernay-Tardif, quand vient le temps de s’exprimer à ce sujet.

Voyez l’entrevue complète dans la vidéo ci-dessus.