La vie bientôt en rose pour les Sénateurs?

Embauché comme président des opérations commerciales par les Sénateurs d’Ottawa en avril, l’ancien copropriétaire des Coyotes de l’Arizona Anthony LeBlanc a confiance de voir sa nouvelle organisation reprendre du poil de la bête autant sur la glace qu’à l’extérieur.

À Glendale, le résident de longue date de la capitale canadienne a régulièrement pu constater le faible engouement des amateurs de sport pour la Ligue nationale de hockey (LNH). Certes, les «Sens» ont également éprouvé leur large part d’ennuis aux guichets dans les dernières années, mais leur avenir est brillant aux yeux de LeBlanc, d’autant plus qu’ils repêcheront très tôt au premier tour à deux reprises lors du prochain encan.

Maintenant, il suffit de convaincre les partisans de revenir au Centre Canadian Tire, où 12 618 personnes en moyenne – le pire bilan de la LNH – ont assisté aux matchs locaux de l’équipe en 2019-2020. Les décisions du directeur général Pierre Dorion pourraient améliorer le portrait, selon

«Comme amateur de hockey, c’est très facile de s’exciter relativement à ce qu’ils ont fait et apporter ma contribution du côté des affaires représente un rêve qui devient réalité pour moi. Je ne pourrais pas être plus heureux», a-t-il affirmé au quotidien «Ottawa Sun» récemment.

Toutefois, que faut-il faire pour inciter les gens à se présenter à l’aréna? Selon lui, la crise du coronavirus pourrait jouer en faveur des clubs sportifs.

«Là, il faut aller sur le terrain et effectuer des plaqués et des blocs, a imagé l’ex-gouverneur suppléant des Coyotes. Il s’agit de parler à la communauté et aux meneurs du milieu des affaires. Le travail déjà amorcé au plan hockey aidera certainement et globalement, ce que je vois, c’est l’importance des sports professionnels en direct dans la vie des gens.»

Beaucoup d’espoir

Conséquemment, le représentant des Sénateurs nage dans l’espoir absolu. Pour lui, Ottawa est un marché de hockey ayant déjà fait ses preuves.

«Ce sera un cas semblable à ceux des autres secteurs d’activités. On doit refaire les liens avec le consommateur, mais le travail est de ramener l’équipe là où elle était peu de temps auparavant en termes d’assistances, a expliqué celui qui a déjà possédé des abonnements de saison aux rencontres des Sénateurs. Je regarde le tout avec les lunettes d’un amateur qui était ici avant. J’ai peut-être été un copropriétaire [en Arizona], mais mon meilleur souvenir de hockey demeure la troisième partie de la finale de la coupe Stanley de 2007 [face aux Ducks d’Anaheim]. J’étais dans la bâtisse pour l’une des victoires les plus enivrantes qu’on ait vécue.»