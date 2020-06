Ayant perdu son jeune frère de 18 ans il y a moins de deux semaines, le combattant Cody Stamann est fondu en larme après avoir vaincu Brian Kelleher par décision unanime, samedi soir, dans le cadre du UFC 250.

«Toute la journée, j’ai dû me battre pour retenir mes larmes, a exprimé l’athlète de 30 ans en entrevue avec Dana White après son gain. J’ai essayé de rester en un seul morceau. Ce sont des moments difficiles pour moi. J’ai dû ravaler ma tristesse et être un homme. Je devais faire ça pour mon frère, pour ma famille et pour moi-même.»

Jacob Stamann était un lutteur et le plus grand partisan du combattant du UFC. La cause de son décès n’a pas été dévoilée.

«J’ai une équipe incroyable et tellement de gens spéciaux dans mon entourage. Je ne serais pas ici si ce n’était pas d’eux, a tenu à souligner Stamann. Ils m’ont aidé à me relever. Ils m’ont dit qu’il fallait que j’y aille pour mon frère et que nous allions faire notre deuil ensuite. C’est ce que nous allons faire maintenant.»

Stamann a remporté ses trois derniers affrontements dans la prestigieuse organisation d’arts martiaux mixte. Celui qui se bat chez les 135 lb a une fiche de 19 victoires et deux défaites.