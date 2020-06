Après plusieurs mois d’incertitude, les joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) ont enfin droit à du concret alors que le plan de reprise des activités du circuit Bettman en est à sa deuxième phase, celle où les joueurs pourront retourner sur la glace.

Chez les Islanders de New York, le directeur général Lou Lamoriello se dit prêt à revoir ses protégés, mais il ne forcera personne à chausser les patins.

«Approximativement, je dirais que nous avons un tiers des joueurs dans la région, a révélé l’homme de hockey au site web de la LNH, vendredi. Mais encore une fois, c'est sur une base volontaire. Je vais m'entretenir avec chacun d'entre eux pendant le week-end. Tout a été pensé pour les joueurs, autant pour ce qu'ils avaient à faire pour se préparer que pour les tests.»

«Quand ils seront à l'aise de revenir, nous serons prêts à les accueillir, a-t-il poursuivi. S'ils décident qu'ils ont besoin d'un peu plus de temps, ainsi soit-il.»

C’est lundi que les joueurs auront l’autorisation de s’entraîner sur une base volontaire en petits groupes de six personnes maximum. Cette phase 2 du protocole sera longue, puisque la suivante, qui consiste en l’ouverture des camps d’entraînement, n’arrivera que dans un mois, soit le 10 juillet.

La ligue a fait ses devoirs

Lamoriello, lui, croit que la ligue a établi un solide plan grâce aux conseils des professionnels de la santé. Il soutient d’ailleurs que même si cette situation est inédite dans l’histoire, la différence ne lui fait pas peur.

«Mais ce que la Ligue et l'Association des joueurs ont fait, c'est de faire autant de préparation et de recherche que possible, et ils ont consulté les professionnels: les spécialistes des maladies infectieuses, les médecins, les personnes responsables des tests», a indiqué l’homme de 77 ans.

«Chaque devoir a été fait, y compris ceux avec les provinces, les gouvernements, les États et les comtés, alors je suis à l'aise d'aller de l'avant, car nous n'abordons pas quelque chose précipitamment ou trop rapidement, a dit Lamoriello. La date n'a pas été fixée à titre d'objectif. Il s'agissait seulement de faire les choses une fois que tout le monde se sent à l'aise. Je le suis.»

Les Islanders se mesureront aux Panthers de la Floride lors de la ronde qualificative pour les séries éliminatoires. Les deux équipes ont terminé la saison régulière avec seulement deux points d’écart.