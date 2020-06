Racisme: Michael Jordan fait un généreux don

La légende de la NBA Michael Jordan a annoncé qu'il allait faire un don de 100 millions de dollars à des organisations œuvrant pour l'égalité raciale et de la justice sociale, dans un contexte brûlant marqué par une vague de protestations aux États-Unis.

«Michael Jordan et Jordan Brand vont donner 100 millions de dollars sur les 10 prochaines années à des organisations vouées à s’assurer de l’égalité des races, de la justice sociale et d’un meilleur accès à l’éducation», indique le communiqué.

Cette promesse de don est certainement la plus grosse jamais faite par une personnalité du monde du sport à l'endroit d'organisations caritatives à but non lucratif.

Elle témoigne de l'émotion vive suscitée par la mort de George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans, lors de son arrestation à Minneapolis, qui a embrasé depuis dix jours le pays avec des manifestations virant aux affrontements.

«Black Lives Matter (la vie des Noirs compte). Ce n’est pas une affirmation controversée. Tant que ce racisme enraciné qui cause la faillite des institutions de notre pays ne sera pas totalement éradiqué, nous continuerons de nous engager à protéger et à améliorer les vies des personnes noires», promet l'ancienne star des Bulls de Chicago, sextuple champion NBA.

Très peu enclin au cours de sa carrière de joueur à prendre la parole pour protester contre les problèmes raciaux ou sociétaux aux États-Unis, un mutisme pour lequel il a souvent récolté des critiques, Jordan a exprimé sa colère la semaine passée après le décès de Floyd, se joignant au chœur des très nombreux sportifs à s'être indignés.