Marcell Ozuna victime de violence conjugale

Le joueur des Braves d’Atlanta Marcell Ozuna aurait été blessé par son épouse dans une histoire de violence conjugale.

Selon ce qu’a rapporté le réseau FOX Sports vendredi, le voltigeur ne serait pas sérieusement blessé et sa conjointe l’aurait frappé à l’aide d’un porte-savon. L’incident serait survenu il y a quelques semaines.

La femme d’Ozuna, Denesis, a été arrêtée et aurait plaidé non coupable à des accusations de violence conjugale. Elle aurait d’ailleurs obtenu une ordonnance de non-lieu.

Âgé de 29 ans, Ozuna évolue dans le baseball majeur depuis sept campagnes. Il a porté les couleurs des Marlins de Miami de 2013 à 2017 et celles des Cardinals de St. Louis de 2018 à 2019. Lors de la dernière saison morte, il a paraphé un contrat d’un an et d’une valeur de 18 millions $ avec les Braves.

En 485 apparitions au bâton en 2019, le natif de la République dominicaine a maintenu une moyenne au bâton de ,241 et frappé 117 balles en lieu sûr, dont 29 circuits.