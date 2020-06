C’est fini pour la G League

La G League a décidé de mettre officiellement un terme à sa saison 2019-2020, jeudi.

Cette annonce est survenue quelques instants après que la NBA ait annoncé que ses gouverneurs avaient approuvé un plan de retour à la compétition avec 22 équipes et à Orlando, en Floride.

Comme le circuit Silver, la G League a été contrainte de mettre ses activités en pause au mois de mars, en raison de la pandémie de coronavirus. La saison du circuit de développement devait initialement prendre fin le 28 mars.

«Alors que d’annuler le reste de notre saison est lourd pour nous, nous reconnaissons qu’il s’agit de la décision plus appropriée à prendre pour notre ligue, a indiqué le président de la G League, Shareef Abdur-Rahim, dans un communiqué. J’exprime ma sincère gratitude à nos joueurs et à nos entraîneurs pour avoir tout donné à leurs équipes et aux partisans cette saison. Et à nos amateurs, je vous remercie et j’ai hâte de que l’action reprenne lors de la campagne 2020-2021.»

La G League a également annoncé qu’elle remettra ses honneurs individuels dans les prochaines semaines.