«On va choisir» - Louis Robitaille

Publié aujourd'hui à 19h36

Mis à jouraujourd'hui à 19h36

Pour la première fois de leur histoire vendredi, les Olympiques de Gatineau auront la chance de parler au tout premier rang du repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Mais la formation du directeur général et entraîneur-chef, Louis Robitaille, aura aussi l'occasion de sélectionner des joueurs aux 2e, 4e et 13e rangs.

Voilà une occasion en or pour bâtir des fondations solides et Robitaille n'a pas l'intention de passer à côté de cela.

«On va choisir, on ne fera pas de transaction, m'a-t-il confié lors d'un généreux entretien que vous pouvez voir dans la vidéo ci-dessus.

«On veut bâtir par le repêchage et prendre les meilleurs joueurs disponibles. On veut que nos joueurs aient un sentiment d'appartenance, on veut qu'ils soient fiers de porter notre chandail.»

Le meilleur espoir disponible pour ce repêchage est le défenseur Tristan Luneau, mais à quelques heures à peine du moment fatidique, Robitaille ne sait toujours pas si Luneau jouera à Gatineau la saison prochaine.

«J'aimerais le nommer demain, mais je ne peux pas le nommer aujourd'hui, a-t-il avoué. Nous n'avons pas encore d'entente, mais on discute avec lui, sa famille et ses conseillers depuis le jour où j'ai été embauché. On veut trouver un moyen qu'il soit un membre des Olympiques.»

