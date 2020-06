«Nous devons tous être meilleurs» - Max Domi

Les joueurs du Canadien de Montréal Max Domi et Cayden Primeau ont décidé, jeudi, d’exprimer leurs sentiments par rapport à la situation du racisme aux États-Unis et partout sur la planète.

Les déclarations des deux jeunes hommes ont été émises 24 heures après que leurs coéquipiers Shea Weber et Brendan Gallagher eurent fait de même.

«Notre univers est fragmenté de plusieurs façons présentement. En tant que personne blanche, mes expériences sont intrinsèquement privilégiées», a écrit Domi sur ses réseaux sociaux.

«Je ne comprendrai jamais ce que l’on ressent quand on est mis à l’écart en raison de sa couleur de peau, a-t-il ajouté. Je comprends que le silence peut faire encore plus de dommages que de s’exprimer. Comme athlète et coéquipier, je crois sincèrement que nous sommes plus fort ensemble que divisé.»

«Soyez le changement que vous voulez voir. Prenez le temps d’écouter et d’apprendre. Soyez en sécurité, respecté, aimé et honoré des autres. Nous devons tous être meilleurs, pour nous tous et pour notre monde», a conclu Domi.

De son côté, Primeau a clamé qu’il voulait faire partie de la solution.

«Pour que les choses changent, nous devons tous assumer notre rôle au sein de nos communautés. Je m’engage à contribuer au changement positif et j’invite tout le monde à faire de même», a écrit le gardien sur son compte Twiter.