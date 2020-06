MLB : descripteurs et analystes confinés

Les équipes de télévision et de radio affectées à la diffusion des matchs du baseball majeur ne pourront se déplacer cette saison pour les rencontres à l’étranger de la formation qu’elles couvrent habituellement.

Selon la chaîne radiophonique de Chicago 670 The Score, les descripteurs et les analystes ont été informés à ce sujet.

Ainsi, pour réduire les risques de propagation de la COVID-19, ils devront travailler dans un studio de leur station ou du stade de baseball du club concerné lors des parties à l’extérieur.

Pour ce faire, ils auront à utiliser un écran moniteur.

Cependant, la saison des grandes ligues n’est toujours pas entamée. Les parties patronale et syndicale n’ont pas encore trouvé un terrain d’entente pour la reprise des activités. La rémunération des joueurs demeure l’un des nœuds du problème. Mercredi, les propriétaires ont rejeté une proposition du syndicat qui souhaitait un calendrier de 114 matchs et un pourcentage plus élevé en versement salarial.

Deux jours plus tôt, le réseau ESPN a rapporté que la ligue songeait à un calendrier régulier de 50 rencontres.