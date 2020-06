Luc Robitaille : «C’est malheureux»

Étonnamment, les Kings de Los Angeles ont gagné leurs sept derniers matchs avant la suspension de la récente saison.

S’ils ont néanmoins terminé au 28e rang du classement général, cette séquence est peut-être le prélude d’un avenir plus radieux.

«C’est malheureux que notre saison soit terminée, mais nous comprenons parfaitement que c’était nécessaire et appuyons la décision», avait déclaré le président des Kings, Luc Robitaille, après le dévoilement du plan de retour au jeu par le commissaire Gary Bettman.

Comme six autres équipes de la Ligue nationale de hockey (LNH), les Kings se retrouvent en vacances pour plusieurs mois.

«Au moment de la pause, nous avions fait des progrès considérables en deuxième moitié de saison et nous avions vu des résultats positifs et des signes encourageants pour l’avenir, avait ajouté Robitaille.

«Nous allons maintenant nous tourner vers le repêchage de la LNH et le développement des joueurs afin que nous puissions continuer à bâtir notre organisation pour le succès à long terme.»

En plus du prochain repêchage, lors duquel les Kings conservent des probabilités de 9,5 % d’obtenir le premier choix, la formation de Los Angeles s’est entendu avec deux espoirs prometteurs, soit l’attaquant Arthur Kaliyev et le défenseur Jordan Spence, au cours des derniers jours.

Vilardi et Turcotte en tête

Dans leur formation actuelle, quelques jeunes joueurs sont en pleine éclosion, dont Gabriel Vilardi, choix de première ronde (11e au total) du repêchage de 2017.

L’attaquant a récolté sept points en 10 matchs avec les Kings, dont cinq durant la séquence victorieuse de sept parties.

Adrian Kempe, 23 ans, et Blake Lizotte, 22 ans, devraient aussi faire partie de l’avenir du club. Il ne faudrait pas non plus oublier Alex Turcotte, sélectionné cinquième au total en 2019.

Celui-ci a amassé 26 points en 29 matchs avec l’Université Wisconsin aux côtés de l’espoir du Canadien de Montréal Cole Caufield.

Ajoutez à cela un Alexis Lafrenière, Quinton Byfield, Jamie Drysdale ou Jake Sanderson, puis il devient possible d’imaginer de meilleurs jours.

Concernant le développement des joueurs, les Kings ont par ailleurs annoncé que le contrat de l’entraîneur-chef Mike Stothers, de leur club-école de la Ligue américaine, n’allait pas être renouvelé. Son entente vient à échéance le 15 juin.